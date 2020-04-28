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"KURABİYE, SIKILAŞTIRICI TONİK VE KARAOKE MİKROFON"

Karantina döneminde evde kalan insanlar umutlarını ve morallerini taze tutmaya çalışıyor. Farklı ülkelerin internette öne çıkan aramalarının açıklandığı Google Arama Trendleri’ne göre, Türkiye’de “kareoke mikrofonu”, “köpek sahiplenme” ve “şekerli kurabiye” aramaları arttı.

"KURABİYE, SIKILAŞTIRICI TONİK VE KARAOKE MİKROFON"

Karantina döneminde evde kalan insanlar umutlarını ve morallerini taze tutmaya çalışıyor. Farklı ülkelerin internette öne çıkan aramalarının açıklandığı Google Arama Trendleri’ne göre, Türkiye’de “kareoke mikrofonu”, “köpek sahiplenme” ve “şekerli kurabiye” aramaları arttı.

28 Nisan 2020 Salı 12:24
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"KURABİYE, SIKILAŞTIRICI TONİK VE KARAOKE MİKROFON"

İnsanlar evde kaldığımız şu dönemde keyifli vakit geçirmenin yollarını bulmak için arayış halindeler. 20 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporu, yapılan aramaların eğlence ve kişisel bakım kategorilerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Rapor, yaza hazırlıktan evcil hayvan edinmeye, aile ve arkadaşlarla online ortamda vakit geçirmekten kişisel bakıma ve yemek pişirmeye dair yaratıcı fikirlere yönelik aramaları yoğunlaştı.

Fransa kedi, Türkiye köpek sahiplenmeyle ilgilendi

Google Arama Trendleri raporundan çıkan sonuçlar, insanların evcil hayvan sahiplenme ile ilgili merakının arttığına işaret ediyor. Rapora göre, Fransa’da “kedi sahiplenme”, Türkiye’de ise “köpek sahiplenme” aramalarında artış yaşandı. Bunun yanı sıra insanlar evde keyifli vakit geçirmeye yönelik aramalar da yaptılar. Türkiye’de “karaoke mikrofonu”, Norveç’te ve Belçika’da “online aktiviteler” kelimeleri sıkça aratıldı.

İngiltere’de “bronzlaşma yağı” aramaları arttı

Karantina döneminde insanlar kişisel bakımda kendi kendilerine yapılabileceklerin sınırını keşfetme imkânı buldular. Özellikle saç ve cilt bakımı konusunda yoğun arama mevcut.  İngiltere’de “saça limon suyu bakımı” ve “bronzlaşma yağı”, Güney Afrika’da “cilt ürünleri” aramaları artış gösterdi. Türkiye’de ise “sıkılaştırıcı tonik”, ”siyah nokta temizleyici”, “saç rengi açma” aramaları çoğaldı.

Umutlar arttı, aramalar bahçede yoğunlaştı

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağı yönünde çıkan haberler, insanları yaz mevsimine hazırlıklı girmek için teşvik etti. Türkiye’de bahçe işlerine yönelik olarak “çapa makinesi”, “çim tohumu”, “bahçe aydınlatma” ve “sineklik fiyatları” aramalarında artış gözlemlendi. Mutfağa yönelik aramalarda ise “somon”, “çilekli milkshake”, “şekerli kurabiye tarifi” ve “fırında ekmek” aramaları yükselişteydi.

İnsanlar evde online kaldıkça şirketler dijitalleşmek zorunda kalacak

Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri raporunun insanların evde geçirdikleri zamanı nitelikli hale getirme gayretinde olduklarını gösterdiğini söyledi. Firmaların oluşan yeni ihtiyaçlara destek olabilecek çözümler geliştirmesinin bu dönemde önemli bir fırsat olabileceğinin altını çizen Bülbül, online ortamda geçirilen zamanın artmasının şirketlerin dijitalleşme sürecini hızlandıracağını vurguladı.

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