banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı

’Kur Korumalı Mevduat’ uygulamasında kritik tarih 17 Şubat

Hükümetin dövizdeki aşırı yükselişe karşı uygulamaya koyduğu ve doların bir gecede 18 TL seviyelerinden 13 TL bandına inmesini sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması için kritik tarih 17 Şubat.

Genel 14.02.2022, 12:54
’Kur Korumalı Mevduat’ uygulamasında kritik tarih 17 Şubat

Hükümetin dövizdeki aşırı yükselişe karşı uygulamaya koyduğu ve doların bir gecede 18 TL seviyelerinden 13 TL bandına inmesini sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması için kritik tarih 17 Şubat.

CSK Denetim Mali Müşavirlik vergi uzmanı Serkan Kumdakcı, Kur Korumalı Mevduat uygulamasında kambiyo karı elden eden şirketlere sağlanan vergi istisnası açısından katılımın artması için geçici vergi beyanname verilme tarihinin 17 Şubat’tan 28 Şubat’a uzatılması gerektiğini söyledi.

Kumdakcı, "7352 sayılı Kanunun 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak hayatımıza girmesinin hemen akabinde anılan kanunla getirilen kur korumalı mevduata geçişle ilgili vergi istisnalarının esas ve uygulamasına yönelik düzenleme ve açıklamaları içeren 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11 Şubat 2022 tarihli / 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan düzenlemeler uyarınca, kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17 Şubat 2022 günü akşamına kadar) Türk Lirası’na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıklarını en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarmaları durumunda yabancı paraların TL’ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri (Örneğin dönüşümün 17 Şubat tarihinde yapıldığını varsayarsak 1 Ocak-17 Şubat 2022 tarihleri arasına isabet eden pozitif kur farkları), söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı ve bu hesaplardan 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar vergiden istisna edilecek. Görüldüğü gibi uygulamada çok rastlanmayan bir kanunun geriye yürümesi ve geçmiş dönemlerde elde edilen gelirlerin istisna edilmesi 7352 sayılı kanun ile karşımıza çıktı" dedi.

"Teminat olarak da kullanılabilmeli"

Kumdakcı, "Kur Korumalı Mevduat uygulamasına katılımın artırılması ve bu konuda şirketlerdeki öngörülebilirliğin yaygınlaşması için geçici vergi beyan süresi şubat sonuna kadar uzatılmalı. Beyan süresinin uzatılması ile birlikte açılması gereken KKM hesaplarında vade karmaşası bitirilerek Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı’nın ortak açıklaması ile vadenin 3 aylık sürede uygulanabilirliği deklare edilmeli ve ayrıca açılan hesapların şirketler tarafından likidite ihtiyaçlarında teminat olarak kullanımının da önü açılmalı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11