Kumru, balık müzesinde Orkinos mumyası içine yavruladı

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne giren bir kumru, mumyalanmış halde bulunan Orkinos Balığı mumyası içine yuva yapıp yumurtladı. 2 yavrusu olan kumruyu rahatsız etmek istemeyen müze sahibi yuva altına su ve karides bıraktı.

Beylikdüzü’nde bulunan ve ücretsiz olarak faaliyet gösterilen binlere çeşit balığın mumlayanmış halinin bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne bir kumru misafir oldu. Müze içinde bulunan mumlayanmış Orkinos balığı içerisine yuva yapan kumru, içine yumurtladı. Müze kurucusu Kenan Balcı ise 2 yavrusu bulunan kuşu rahatsız etmemek için yuvayı bozmadı. Kumruların bulunduğu yere su ve karides balığı bıraktı. Balcı, ziyaretçilerinde bu duruma yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek kumrunun karidesi yedikten sonra kursağında taşıyarak yavrularına yedirdiğini ifade etti.

Balcı, kuşun en sakin yeri kendisine yuva yapmak için seçtiğini ifade ederek, “Balığın kafasına ve karınlarına yuva yapıyorlar genelde. Yavrularını beslemek isteyen kuş genelde kapının açılmasını bekliyor. Kapı açıldıktan sonra topladığı yemleri getirerek yavrularını besliyor. Birisini besliyor o doyunca diğerini besliyor. Her defasında müze kapısının açılmasını bekliyor. Kuşlar Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde rahat ettiği için çok hoşumuza gitti. Onlara yem ve su da vererek onları daha güzel bir ortamda yavrularını büyütmesi için yardımcı oluyoruz” dedi.