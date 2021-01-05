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Kumluca’da yağan dolu seralara zarar verdi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seralar zarar gördü.
Genel 05.01.2021, 19:28
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seralar zarar gördü.Antalya’nın örtü altı üretim üssü Kumluca ilçesinde öğleden sonra meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastiği çöktü ve su baskınları yaşandı. Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı seraların içine su girerken dolu ağırlığını kaldıramayan plastik örtüler çöktü. Çöken seraların içine dolu aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel suları seralara doldu. Dolu ve selden yaklaşık 150 - 200 dönüm seranın etkilendiği öğrenildi.
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