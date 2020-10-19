Kumluca’da dolu yağışı seralara zarar verdi
ANTALYA'NIN KUMLUÇA İLÇESİNDE BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞAN DOLU, BAZI SERALARDA ZARARA SEBEP OLDU. FIRTINAYLA BİRLİKTE ELEN VE KISA SÜREDE TÜM İLÇEYİ ETKİSİ ALTINA ALIN DOĞLU YAĞIŞI SEBEBİYLE BİR CAMİNİN MİNARESİ YIKILIRKEN , SERALARA DA ZARAR VERDİ. BAZI İŞYERLERİNİN DE ÇATISI HASAR GÖRDÜ.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde dolu yağışı seralara zarar verdi, cami minaresinin üst kısmı ise şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı.
Kumluca’da bugün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar aldı. Kumlucalı üretici Şaban Dede, çalışıp yetiştirdikleri ürünlerin birkaç dakika içinde kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Çalışıp çabaladık, bir dolu ile hepsini kaybetti. Allah’tan gelen bir şey demiyoruz ama çok kazanmıyoruz. Maaşımız yok sabit gelirimiz yok tek geçim kaynağımız seralarımız. Onda da ürünlerimiz havanın duruma göre şekilleniyor" dedi.
Sera önündeki doludan kalan birikintileri de gösteren üretici, "Bunlar doludan geriye kalan erimiş halleri. Daha büyüktü ve vurup geçti" dedi.
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