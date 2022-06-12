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Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu

Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Genel 12.06.2022, 09:30
Kümese girmemesi için dakikalarca tatlı dil dökülen yılan kediye yem oldu

Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Yöreli köyünde meydana geldi. Havaların da ısınmasıyla yuvasından çıkan yılan, bir vatandaşın tavuk kümesine doğru ilerledi. Bu durumu gören vatandaş, dakikalarca tatlı dil dökerek yılanı vazgeçirmeye çalıştı. Daha sonra başka bir vatandaş tarafından öldürülen yılan, evin kedisi ’Memati’ye yem oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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