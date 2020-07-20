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Kum tepeleri kırlangıçların yuvaları oldu
KUM TEPELERİ KIRLANGIÇLARIN YUVALARI OLDU
Genel 20.07.2020, 10:57
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Kemerburgaz’da bulunan kum tepelerine yuva yapan kırlangıçlar güzel görüntü oluşturdu. Dik tepeye yuva yapan Kırlangıçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Eyüpsultan Kemerburgaz’da bulunan kum tepelerine kırlangıçlar yuva yaptı. Dik tepeye yuva yapan Kırlangıçlar, güzel görüntüler oluştururken, vatandaşların ilgi odağı haline geldiler. Vatandaşlar, kuşların çıkardığı sesten rahatsız olmadıklarını belirtti.
Kırlangıçları ilk defa gördüğünü söyleyen Ramazan Sarıca, “Kırlangıçları gördüm burada, onlarda doğal hayatları yaşıyor. Ben genelde ağaçlarda görüyordum ama burada yaşıyorlarmış demek ki. İlk defa görüyorum yavrularına yiyecek falan getiriyorlar. Kimse onlara burada zarar vermiyor. Bizde buradayız seslerinde çok güzel geliyor” dedi.
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