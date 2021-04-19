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Kültürel Dönüşüm Derneği’nden anlamlı işbirliği

Mayıs ayında kurulacak olan Kültürel Dönüşüm Derneği, Türkiye’de ve global ölçekte yaşanan önemli olayların özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştıracak. Derneğin işbirliğine gittiği bir proje kapsamında da online bir alışveriş sitesinden 10-31 Nisan tarihleri arasında yapılacak alışveriş tutarının yarısı derneğe bağışlanacak.

Genel 19.04.2021, 15:25
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Kültürel Dönüşüm Derneği’nden anlamlı işbirliği

Mayıs ayında kurulacak olan Kültürel Dönüşüm Derneği, Türkiye’de ve global ölçekte yaşanan önemli olayların özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştıracak. Derneğin işbirliğine gittiği bir proje kapsamında da online bir alışveriş sitesinden 10-31 Nisan tarihleri arasında yapılacak alışveriş tutarının yarısı derneğe bağışlanacak.

Dernek, Türkiye’de ve global ölçekte yaşanan; pandemi, küresel ısınma gibi olayların etkisiyle değişime uğrayan kültürel, sanatsal ve sosyal değişiklikleri izleyerek bu değişikliklerin yakın gelecekte özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştıracak. Derneğin başkanlığını Zafer Kozanoğlu üstleniyor.
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