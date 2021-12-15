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'Kültür Yolu' başkentten de geçecek

Ankara ilkbahar aylarında "Kültür Yolu" festivaline ev sahipliği yapacak.

Genel 15.12.2021, 14:33
'Kültür Yolu' başkentten de geçecek

ANKARA (AA) - Festivalin bir ayağını CSO Ada Ankara Yerleşkesi'ndeki etkinlikler oluştururken, kentin tarihi mekanları, sokakları, müzeleri de müziğin coşkusuyla dolacak.

CSO Şefi ve CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman, AA muhabirine, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeniden inşa edilmesinin ardından "Beyoğlu Kültür Yolu" festivalinin başlatıldığını ve İstiklal Caddesi'ndeki bütün kültürel mekanların değerlendirildiğini söyledi.

Ankara'da da bir ayağı CSO Ada Ankara Yerleşkesi olan benzer bir kültür yolu festivalinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Deliorman, "Bizim için çok heyecan verici bir gelişme. Sayın Bakanımızın da yaptığı açıklamalardan sonra İstanbul Kültür Yolu Festivali ile eş zamanlı Ankara'da bir başkent festivalinin dizayn edilmesi hepimiz için çok büyük motivasyon kaynağı." dedi.

Deliorman, festivalin bahar aylarında yapılmasının planlandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm salonlarımızın imkanlarını ve cazibesini bu işin içine katacağız. Ankara'nın o eski tarihi dokusu, müzelerin olduğu bölge, kale bölgesi, aynı zamanda yine konser salonumuzun içinde bulunduğu bu bölge kültürel anlamda çok zengin, dolayısıyla bu kaynağın değerlendirilmesi çok çok önemli. Biz de bu doğrultuda, festival için uluslararası etki bırakacak bir müzikal içerik tasarlıyoruz."

Caz müzisyenlerini, etnik müzik gruplarını, Türkiye'nin müzik gruplarını gerek CSO konser salonlarında gerekse açık hava etkinliklerinde ağırlayacaklarını anlatan Deliorman, etkinliklerin sadece konserlerle sınırlı kalmayacağını, müzik ve sanat konulu çalıştaylar ve söyleşiler düzenleneceğini ifade etti.

Deliorman, sokak konserleri, resitaller ve müze konserlerinin de yer aldığı oldukça renkli bir program hazırlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Festivalin mayıs sonu haziran başı yapılması öngörülüyor. Baharda olması çok önemli ki bizler açık hava alanlarını, tarihi dokuya ait olan sokakları, müze bahçelerini kullanabilelim. Çünkü bu festival sadece bir salonun içine hapsedilecek bir etkinlik değil. Malum burası Ankara'nın müzikal anlamda, akustik anlamda en nitelikli konser salonu ama insanlara her yönden ulaşan, onları her açıdan çeken, kentin her imkanını kullanan bir festival hedeflenmeli."

"Bir eserin dünya prömiyerini yapmayı planlıyoruz"

Konser içerikleri ve konuk solistler konusundaki çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Deliorman, festival kapsamında bir eserin dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi, birçok uluslararası şef ve sanatçıyı ağırlamayı, onların repertuvarlarına Türkçe eser kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Deliorman, "Dünyanın birçok yerinden farklı türde müzik yapan grupları buraya getirecek, çok beğenilen, ses getirecek, dinleyiciyi buraya çekecek bir içerik hedefliyoruz." diye konuştu.

#kültür
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