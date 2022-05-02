Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Ramazan Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pandeminin etkisinin azaldığı bu dönemde eski bayramların tadı ile Ramazan Bayramı’nın kutlanacağını belirten Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bereket ve huzur içinde mübarek Ramazan ayını tamamlayarak bayrama erişiyoruz. Küresel salgının etkilerinin iyiden iyiye azaldığı bir dönemde yeniden eski bayramların tadıyla Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Geride bıraktığımız zorlu süreç bizlere, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu bayramda büyüklerimizi unutmadan, küçüklerimizi sevindirerek bayramın bayram tadında geçirilmesini temenni ediyorum. Bayram tatili nedeniyle yola çıkan herkesten de kurallara uygun araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bayramın; ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek herkesin bayramını tebrik ediyorum.”