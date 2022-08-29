Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugünümüzü borçlu olduğumuz her bir kahramanı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, o sancağı asla yere düşürmeyeceğimizi bir kez daha kararlılıkla ifade ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, bir asır önce özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetine ulaşan yolda son adımın atıldığını, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştiren bir zafere ulaştıran nihai taarruzun gerçekleştirildiğini hatırlatan Ersoy, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin aynı zamanda istikbale yön verecek yeni merhalenin de başlangıcı olduğunu not düştü.

“Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının arkasında tek vücut olup kenetlenen Türk milleti kurtuluşun son şanlı yürüyüşünü yaparken, şüphesiz her adımda yeni bir devletin ve parlak bir geleceğin temellerini attıklarının farkındaydılar” diyen Bakan Ersoy, sancağı asla yere düşürmeyeceklerini ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“İstiklal kazanılmış olsa da istikbal sürekli önümüzde uzanmakta; yılgınlığı, yorgunluğu kabul etmeyen bir mücadele gerektirmektedir. Fiili işgalin cephelerinde yapılan savaş zaferle sonuçlanmış olsa da ekonomiden kültüre hayatın her alanında sürekli yeni cepheler açılmaktadır. 100 yıl önce atalarımız bize sadece istiklal ve istikbalimizi emanet etmemiş, aslında kanını döktüğü, canını feda ettiği mücadelenin sancağını bizlere teslim etmişlerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugünümüzü borçlu olduğumuz her bir kahramanı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anarken kutlu hatıraları önünde, tarifsiz bir gurur ve ödenmesi mümkün olmayan bir vefa borcunun sorumluluğuyla o sancağı asla yere düşürmeyeceğimizi, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi ve bütün cephelerde zaferden başka bir sonucu hiçbir şartta kabul etmeyeceğimizi bir kez daha kararlılıkla ifade ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”