Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Stanley Kubrick Sergisi’nin tanıtım toplantısına katıldı

İstanbul Sinema Müzesi’nde sergilenecek olan Stanley Kubrick Sergisi’nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi’nde sergilenecek olan Stanley Kubrick Sergisi’nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in kızı Katharina Kubrick, Stanley Kubrick’in filmlerinin yapımcısı ve akrabası Jan Harlan ile yapımcı Muzaffer Yıldırım da hazır bulundu.

"Sinema yapımcıları ve emektarları açısından çok güzel bir etkinlik olacak"

Yaptığı konuşmada etkinliğin önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Sinema yapımcıları, emektarları açısından çok güzel bir etkinlik olacak ama her şeyden önce Türk sinema severler için güzel bir etkinlik. Tanıtım filminde de gördüğünüz, fragmanını izlediğiniz filmlerin yapımcısının bu filmleri nasıl yaptığını bu sergiyle anlamış olacaklar. Ben başta Kubrick ailesine ve yapımcımıza ve emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlık olarak özellikle bu sene festivaller ve kültürel yatırımlar konusunda bütçemizi genişlettik. Kültürel yatırımlara geçmiş senelere kıyasla kat kat daha fazla bütçe ayırdık. Güzel sonuçların meyvelerini de hep birlikte topluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya film sektörü açısından en önemli sergilerden biri ve rotası değiştirilerek buraya getirildi"

Bakan Ersoy bir gazetecinin "diğer şehirlerde yapılan sergilere göre İstanbul’da olması sizin için ne ifade ediyor?" şeklindeki sorusuna "Şimdi burada en önemli etken İstanbul Sinema Müzesi, Türklerin tek sinema müzesi. O yüzden anlamlı. Bizim de bakanlık olarak desteklemek için en etkili gerekçemiz bu. Dünya film sektörü açısından en önemli sergilerden biri ve rotası değiştirilerek buraya getirildi. Bizim de festival dönemimize denk getirildi. Bu sergimiz İstanbul’da 3 haftalık festival döneminde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeki en önemli sergimiz. Uluslararası sergi olarak da en iyisi. Sinema adına bir şeyler yapıyor olabilmek ve sinema konusunda tarihi geçmişi olan bir binada bunu yapabiliyor olmak bizi mutlu ediyor. Bu iki kültürün bu çatı altında buluşması bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Sinema severler olsun olmasın herkesi bu sergiye bekliyoruz. Kültür yolu festivalimiz 3 hafta sürecek ama bu etkinlik 6 ay boyunca burada olacak. Bütün kış boyunca sinema severlerin bu sergiyi gezme şansı olacak" diye konuştu.

"Atlas sinemasının yeri bende ayrıdır"

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ersoy Atlas Sineması ile ilgili, "Atlas sinemasının yeri bende ayrıdır. Binanın kendisi kurtarıldı, çok değerli bir bina. İstanbul’daki sayılı değerli binalardan biri. Binanın üstü yıpranmış ve hiç kendisinin olmayan bir kıyafet giydirilmişti. Sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı gerçek güzelliğini birkaç sene süren restorasyonla tekrar ortaya çıkmasını, keşfedilmesini sağladı" dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu yarın başlıyor

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda "Kültür yolu festivallerimiz Çanakkale’de Troya Kültür yolu ile başlamıştı. Konya Mistik Müzik Festivali ile devam etmişti. Başkent Kültür Yolu ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de yarın itibariyle başlıyor. Açılışları gerçekleştiriyoruz. Bu açılışların ilkini de Kubrick Sergisi ile yapıyoruz. Atlas Sineması da bu anlamda Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki en önemli cazibe noktalarından da biri olarak yerini almış oluyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy toplantının sonunda Kubrick ailesiyle toplu fotoğraf çektirerek Kubrick Sergisi’ni gezdi. Kubrick ailesi ise Türk sinema severleri ve Türk yapımcılarla tanışma fırsatı buldukları için teşekkürlerini iletti.