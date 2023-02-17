Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay’da incelemelerde bulundu

Deprem bölgesi olan Hatay’da incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İlk etapta mart ayı itibariyle hiç beklemeden elimizde mevcut olan yapıların hızlı bir şekilde restorasyonuna başlıyoruz. Hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait binalar için hem de Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüze ait binalarla ilgili çok ciddi bir fon ayırdık. Hiç beklemeden çalışmalara başlıyoruz. Hedefimiz 1 yıldan kısa bir sürede hızlı bir şekilde buraları ihya etmek. Tekrar ayağa kaldırmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle Hatay’da hasar gören ve yıkılan yerlerde incelemelerde bulundu. Hatay’da bulunan müzeler, camiler, meclis binası ve Uzun Çarşı’da incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, ağır hasarlı olanlar, yıkılanlar, az hasarlı, orta hasarlı yerlerin olduğunu ve hızlı bir şekilde Mart ayı itibariyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi. Hatay Antakya için bir kültür yolu rotası oluşturacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, çok geniş ekiplerle 10 şehirde kültür varlıkların hasar tespitlerini yaptıklarını belirtti. Bakan Ersoy, meydana gelen deprem nedeniyle özel şahıslara ait mülkiyetlerle ilgili yönetmelikte düzenleme yapacaklarını, çok ciddi oranda hem maddi hem manevi teknik destek sağlayacaklarını anlattı.

“Hedefimiz 1 yıldan kısa bir sürede hızlı bir şekilde buraları ihya etmek”

İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hatay’ımıza geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hatay bölgesinde bakanlığımıza bağlı kurumlarda 8 personelimizi kaybettik. Birçoğunun da yakınları burada bu bölgede hayatını kaybetti. Herkese sabırlar diliyorum. Depremin ilk anından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış acil afet önlem planı var bu önlem planı çerçevesinde Türkiye genelinde bütün müzelerimizin afete maruz kalma durumlarında uygulanacak eylemleri hazır. Bu depremde de bunu iyi bir şekilde test etmiş olduk. 11 şehirdeki hasar almış noktalara aynı planlandığı şekilde hiç gecikmeden ekiplerimiz müdahale etti. Şu anda çok geniş ekiplerle 10 şehirde kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü’müze bağlı yapıların tespitleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Zaten sona da gelmiş durumdayız. Şu anda Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün 78 kişilik ekibi tespitte bulunuyor. Hem bakanlığımıza ait kültür varlıkların hasar tespitleri tamamlanmış durumda. Şimdi ikinci aşamada özellikle vatandaşlara ait özel şahıslara ait varlıkların öncelikli olarak koruma levhaları takılıyor. Enkaz kaldırma sırasında tescilli yapıların enkazın kaldırılmaması için. Bugünden itibaren de koruma bantları çekilmeye başlanacak. Özellikle şehrin kentsel sit alanında kalan kısmında hem enkaz kaldırma sırasında hem de yeniden yapılandırması sırasında bakanlığımızın kontrolünde ve denetiminde yapacağımız çalışmalar olacak. Ben bu bağlamda bugün birçok noktayı gezdim. Ağır hasarlı olanlar yıkılanlar az hasarlı orta hasarlı olan yerler de var. biz ilk etapta mart ayı itibariyle hiç beklemeden elimizde mevcut olan proje mevcut olan yapıların hızlı bir şekilde restorasyonuna başlıyoruz. Mart ayı itibariyle burada çalışmaların Hatay ve Antakya genelinde kamu binalarında başladığını göreceksiniz. Önümüzdeki hafta itibariyle özel şahıslara ait olan yapılarda sahipleriyle irtibata geçmeye başlıyoruz. Çağırıp konuşacağız. Onlara nasıl beraber müdahale edeceğimizi çünkü onların onayını almamız gerekiyor özel şahıs mülkiyetinde oldukları için onlarla da bir plan oluşturup müdahil olacağız. Hızlı bir şekilde hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait binalar için hem de Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüze ait binalarla ilgili çok ciddi bir fon ayırdık. Hiç beklemeden çalışmalara başlıyoruz. Ancak özel şahıslara ait mülkiyetlerle ilgili de yönetmeliğimizde düzenlemeye gideceğiz bu depremle ilgili. Onlara da çok ciddi oranda hem maddi hem manevi teknik destek sağlayacağız. Gücü yetmeyenler veya özel vakıflara ait olanlar da hem maddi hem de teknik destek sağlayacağız. Büyük şehirlerde uyguladığımız farklı yöntemleri burada da uygulayacağız. Hatay Antakya için bir kültür yolu rotası oluşturacağız. Bu rota dahilinde bütün tescilli yapıların tamamını ayağa kaldıracağız. Tamamı yıkılmış olanları kurtarabildiğimiz parçalarıyla birlikte rekonstrüksiyon şeklinde ayağa kaldıracağız. Ama buraya yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikaye kültür, gastronomi ve turizm ağırlıklı bir hikaye olması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı’mızla birlikte buranın yeniden planlanması sırasında bu dediğim kentsel noktalarda kültür rotası şeklinde planlayıp mart ayı itibariyle çok beklemeden önümüzdeki ay itibariyle restorasyon faaliyetlerine bakanlık olarak başlayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü’müze ait çok sayıda camilerimiz de var. Vakıflara ait olmayan tescilli camilerimiz de var. Bunların hepsinin sorumluluğunu biz alıyoruz. Hatay ve Antakya’nın bir özelliği daha var. Burası bir mozaik dinlerin buluşma noktası. Bütün camiler bizim camimiz. Bu bölgedeki bütün tescilli yapıların sorumluluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üstleneceğiz. Özel vakıflara ait bu tarz yapılar varsa onlarla da irtibata geçerek hiç beklemeden onların da yeniden inşasına el birliğiyle yapacağız. Hedefimiz 1 yıldan kısa bir sürede hızlı bir şekilde buraları ihya etmek. Tekrar ayağa kaldırmak. Bir bilim kurulu da oluşturuyoruz. Antakya ve Hatay noktasıyla ilgili. Özellikle burası çıkışlı hocalardan olacak. Onların çizdiği bir plan doğrultusunda bu rotayı tekrar planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.