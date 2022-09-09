Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu süren Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin Mart 2023’te açılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu süren Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Bakan Ersoy, fotoğraflar üzerinden projeyi anlattı. Bakan Ersoy restorasyonda 2. Mahmud döneminin baz alındığını açıklayarak, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kız Kulesi’nin Mart 2023’te açılacağını belirten Bakan Ersoy, "Hocalarımız eklentilerin kaldırılmasına karar verdi. Eklentiler, sakıncalı malzemeler kaldırılacak. Müzekart Uygulaması burada da geçerli olacak. Burası Kültür ve Turizm Müzesi olacak. Kız Kulesi’nden İstanbul izlenebilecek" dedi.