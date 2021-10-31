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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: "Türkler dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya’nın başkenti Berlin’de “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı" başlıkla bir program düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 60 yılın sonunda Türklerin dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye ve Almanya’nın geçmişten gelen dostluklarının hatırlanması gerektiğini, bu birlikteliğin bozulmasına zemin oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesini gerektiğini söyledi.

Genel 31.10.2021, 16:31
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: "Türkler dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldi"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya’nın başkenti Berlin’de “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı" başlıkla bir program düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 60 yılın sonunda Türklerin dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye ve Almanya’nın geçmişten gelen dostluklarının hatırlanması gerektiğini, bu birlikteliğin bozulmasına zemin oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesini gerektiğini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya’daki Türk toplumunun oluşmasında ilk adım olan ve 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı” düzenlendi. Etkinliğin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendiği video mesaj izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında YTB’nin hayati bir boşluğu doldurduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde gerek YTB gerekse diplomatik misyonlar vasıtasıyla Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yanında olmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

"Türk diasporası dünyanın en seçkin topluluğu"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 60 yıl önce Türklerin Almanya’yı yeniden inşa edecek fabrikaları dolduran işçi konumundan bugün işveren konumuna geldiğini ifade etti. Çam, 60 yılın sonunda Türklerin dünyanın en seçkin ve saygı duyulan diaspora topluluklarından biri haline geldiğini vurguladı. Türkiye ve Almanya’nın geçmişten gelen dostluklarının hatırlanması gerektiğini aktaran Çam, bu birlikteliğin bozulmasına zemin oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemesini gerektiğini söyledi. Çam, "Bizim için nasıl Azerbaycan ve Özbekistan ata yurdumuz ise buradaki Türkler için de Türkiye belki ata yurdu haline gelecek. İnsanımızın en önemli özelliği, bulundukları ülkelere sadakatle çalışmaları ve aidiyet hissetmeleridir. Ancak asla nerden geldiğini unutmayan güzel karaktere sahiptir" diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise 30 Ekim 1961 yılında başlayan yolculuğun o zamandan bu yana birçok ülkenin ve milyonlarca insanın hayatını etkilediğine dikkat çekti.

"Türk vatandaşları Almanya toplumunun vazgeçilmez parçası"

Bugün yaklaşık 7 milyonluk bir Türk diasporasından bahsedilebiliyorsa bunun lokomotifinin Almanya’da yaşayan birinci nesil Türkler olduğunu belirten Eren, "Almanya’ya gelen Türkler çok çalıştılar, çok sabrettiler ve tüm zorluklara göğüs gererek Almanya’da kalıcı olma iradesi gösterdiler. Artık tartışılmaz bir gerçek vardır ki Türk vatandaşları Almanya toplumunun vazgeçilmez ve asli bir parçasıdır" dedi.

Almanya’daki Türklerin yaşadığı sıkıntıların da farkında olduklarını aktaran Eren, bu bağlamda onlarca proje hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Tüm bu sorunların üstesinden Avrupalı Türklerle, Almanyalı Türklerle beraber geleceğiz” dedi.

"Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidi devam ediyor"

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise somut ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan İşgücü Anlaşması’nın aradan geçen 60 yılda ekonomik boyutu aştığını ve sosyal-kültürel yansımalarının görüldüğünü bildirdi. İşgücü Anlaşması’nın her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir anlaşma olduğunu dile getiren Şen, yaşanan ırkçı saldırılara da dikkat çekti. Şen, "Şimdiye kadar Almanya’da 50’den fazla insanımız Mölln, Solingen, Hanau cinayetleri gibi ırkçı saldırılarda ve NSU terör örgütünün menfur suikastlarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidi, yabancı kökenlilerin Almanya’daki bir numaralı güvenlik meselesi olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Gecede Almanya’ya göç eden birinci nesli temsilen Cengiz Gömüsay bir konuşma yaptı. Gömüsay, Almanya’ya geliş

hikayesini ve göç yıllarına dair anılarını anlattı. Program kapsamında Almanya’daki Türk diasporasına özel “Kalanlar” adlı kısa belgesel gösterimi yapıldı. Bunun yanında “60 Yılın Hatırına Söyle Almanya” başlıklı müzik video gösterimi izleyicilerle buluştu. Betin Güneş&Türk Oda Orkestrası ile koro dinletisinin yer aldığı gecede göçün 60. yılına özel hazırlanan "Memleket Sevdasına" animasyon film gösterimi de sunuldu.

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