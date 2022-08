Kültür ve Sanat festivalinin açılışı büyük bir coşku ile gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen, 23. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat festivalinin açılışı büyük gerçekleşti. Festivalde tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları verildi.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat festivali resmi açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Dünya festivaller birliği tarafından 7’inci kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülüne layık görülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivali resmi açılışı Kültür parkta gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivale, 64 ülkeden 1500 Sanat elçisi katıldı. Festivalde flyboard gösterilerinden halk danslarına birçok etkinlik Türkiye ve dünya vatandaşlarına sunuldu.

Festivale katılan Büyükçekmece Hasan Akgün, Sanat elçileri ile barış kütüğüne ülke plaketlerini çaktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mehteran ekibi tarafından söylenen mehteran marşı ve İzmir marşı’nı dinledi daha sonrasında ise tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde “Sevgi birbirimize, Barış hepimize” mesajını verdi.

“Dünyada ilk defa online festival yapan ülke ve bölge ödülünü aldık”

Festival hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali inadına 23 yıldır devam ediyor. Dünyada ilk defa online festival yapan ülke ve bölge ödülünü aldık. Dünyada ilk defa online festival yapıldı, tabi bunun yüzde 85’i online yüzde 15’i ise yüz yüze yapıldı. Kültür ve Sanat adı üzerinde çok büyük bir ekip büyük bir hazırlık yaptı. Çarşamba gününden itibaren 6 - 7 salonun kapıları açıldı. Muhteşem görüntüler var Dünyanın en iyi zillerinin İstanbul’da yapıldığını öğrendim, 82 yaşında Mehmet bey adında biri tarafından yapılıyor ve 80 ülkeye ihraç ediyor, dünyanın en meşhur orkestraları bu zilleri kullanırmış bu festivalde öğrendik.

“İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat festivali şarkı türkü festivali değildir”

Kültür ve Sanat Festivali heykel sempozyumu ile dünya fotoğraf ve halk oyunları yarışmasıyla, dünya el sanatları atölyesiyle, dünya çocuk zeka oyunları ve çocuklarla ilgili konularda 6 başlık altında müthiş bir faaliyet olarak değerlendirebiliriz, dolayısıyla 23’üncü İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat festivali şarkı türkü festivali değildir. Dünyanın her bir ülkesinden çeşitli sergiler geliyor, göremediğiniz hayatınızda hiç karşılaşmadığınız birçok olayı burada inceleye biliyorsunuz. Özellikle el sanatları ve geçmiş yaşantıya folklorun ortaya konulması, el sanatları ile folklor yarışmaları dünya insanının geçmiş yaşantısını en iyi şekilde ortaya koyuyor. Bugüne kadar 23 yıldır aralıksız devam eden İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat festivali, gerçekten dünya festivaller birliği tarafından layık olduğu yere getirilmiştir. Türkiye’de ki A kategoride dünya festivaller birliği tarafından ilk ve tek festival olma özelliğini taşıması ülkemiz adına sevindiricidir çünkü, gittiğimiz her yerde dünyanın her bir festivaline ekipler ve zaman zaman bende katılıyorum, 23 yıldan beri Türk bayrağı her zaman göklerde ve İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivali her zaman güzellikleri ile anılıyor. Bu festivalde hayatında hiç birbirini görmemiş en az 70 Ülkenin 1500 - 2000 arasındaki Üniversite genci el ele burada tutuşuyorlar biraz önce olduğu gibi, sevgi birbirimize barış hepimize diye dünyaya mesaj veriyorlar. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivali’nin ana teması da budur” şeklinde konuştu.

Festivalin açılışına, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP eski Milletvekili Murat Karayalçın, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve bir çok konsolos, büyükelçi, 64 Ülkeden 1500 sanat elçisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli etkinliklerle açılışı yapılan İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 6 ağustosta sona erecek.