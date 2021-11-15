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Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelecek Gençlerin, Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Genel 15.11.2021, 16:20
Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelecek Gençlerin, Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Ekonomik potansiyeli ile önemli bir dönüşüm kaynağı olan kültür endüstrilerine gençleri yönlendirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelecek Gençlerin, Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent katıldı.

Programın toplam bütçesinin 15 milyon lira olacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Telif Hakları Müdürlüğü tarafından yönetilecek olan "Gelecek Gençlerin" adlı yeni programın tanıtımı için toplandıklarını söyledi. Bu program kapsamında temel hedefin gençleri kültür girişimcisi haline getirebilmek olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, " başvurular 24 Kasım ve 24 Aralık’a kadar. Hedef kitlemiz 16-29 yaş grubu arasındaki gençlerimiz. İki önceliğimiz var program çağırımızda. Programımızın toplam bütçesi 15 milyon lira olacak. Önceliklerimizin ilki gençlerimizin kültür sanat alanındaki becerilerinin geliştirilmesi ve buna ilişkin alt yapı kurulması projelerin üretilmesidir. Diğer önceliğimiz ise gençlerin kültür alanında girişimciliğini geliştirecek mekanizmaların kurulması. Böylece nihai hedefimiz gençlerin yetenekleriyle aslında bir ekonomik ürün olarak kültür sanat sahnesine bu anlamda çıkabilmeleridir hedefimiz. Başvurucular kimler olabilir müzeler, sanat kurumları, üniversiteler, vakıflar dernekler, ticaret odaları, tekno parklar, girişimcilik merkezleri gibi kar amacı gütmeyen bütün kurum başlıkları proje başvurucusu olabilirler. Yeter ki nihai kullanıcımız ve hedef kitlemiz 16-29 yaş arasındaki gençlerimiz olsun. Kültür Endüstri dediğimiz zaman bunun altına çok fazla başlık giriyor. Resim, görsel sanat, sahne sanatları, tiyatro, oyun, yazılım, medya, mimarlık gibi çok geniş alanda kültürel endüstriyi tariflemek mümkün" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise 16-29 yaş arası gençlerin bu projeye ilgi göstermelerini söyledi. Gençlerin ayağı yere basan işlerle başvuru yapacaklarını dile getiren Taşkent şöyle konuştu: "Bu işi ileri dönük yatırım boyutu olan insana yatırımı olan işlerle gelmelerini arzu ediyoruz. Bugün ki tanıtım toplantısından 10 gün sonra Bakanlık sitesinden başvuru formu erişime açılacaktır. 1 ay boyunca başvuru imkanı olacak. Başvurunlar bütün detayları web sitesinden erişim sağlayabilirler. Muhtemelen 2022 yılının şubat-mart ayı gibi sonuçlar açıklanır. Akabinde projeler başlayacak. 6-12 ay arası bir sürede de projelerin tamamlanmasını bekliyoruz."

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