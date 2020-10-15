Kültür başkenti Bursa

Bursa Günlüğü Dergisi Deneme Yarışması ile Makale Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın kültürel birikimine katkı sunmaya devam ediyor. Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bursa Günlüğü Dergisi Deneme Yarışması ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Farabi Makale Yarışması’nda süreç, ödül töreni ile son buldu.

Merinos Açıkhava Kütüphanesi’nde düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köklü bir tarihe, kadim bir kültüre, yemyeşil bir tabiata, müstesna bir mevkie sahip olan Bursa’nın kültürüne katkı sağlamak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Bursa’yı kadim kılan değerin ne tekstil, ne otomotiv ne de organize sanayi bölgeleri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’yı kadim kılan husûsiyet, bugüne kadar kültür sanatta kat ettiği mesafedir. Belediye sadece yol, yapı, su işleriyle uğraşan bir yer değil, aynı zamanda kültür, sanat, edebiyat ve eğitim sahası da vardır. Bu organizasyonların ana gayesi de kent kültürüne katkı sunmaktır” dedi.

Bursa’nın tarihî ve tabiî güzelliklerini deneme tadında okumak için düzenlenen Bursa Günlüğü Dergisi Deneme Yarışması’na Türkiye’nin birçok yerinden gelen denemelerin titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, deneme yarışmasının birincisi Yaşar Bayar, ikincisi Kübra Çetin, üçüncüsü İbrahim Şaşma, dördüncüsü Serkan Erden ve beşincisi Sema Dinç’i tebrik etti.

Pandemi süreci nedeniyle Farabi’nin hakkıyla yâd edilemediğini dile getiren Başkan Aktaş, ilim dünyasının çokça istifade ettiği bir isim olan Farabi’yi Bursa olarak hatırlamak ve hatırlatmaktan gurur duyduklarını kaydetti. Başkan Aktaş, makale yarışmasının birincisi Ayşe Eraslan, ikincisi Cemil Çiçek, üçüncüsü Zahide Elif Ataseven, teşvik kazanan Yüksel Akpınar ve Baki Karakaya’yı da kutladı. Başkan Aktaş, makale yarışmasının seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Kaya, Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı, Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent’e de emekleri için ayrı ayrı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, her iki yarışmada da dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.