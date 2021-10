Kültür Bakanı Ersoy: “AKM’yi İstanbul’umuza armağan ediyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “AKM’yi medeniyetlerin kalbi, medeniyetimizin baş tacı İstanbul’umuza armağan ediyoruz. İnşallah gelecek yıl Rami Kışlası’nı benzersiz bir kütüphane, sosyal ve ilmi bir yaşam alanı olarak halkımızla buluşturacağız” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler AKM’yi gezmelerinin ardından kurdele kesti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda konuşma gerçekleştirdi.

“İnancımız tam, irademiz mutlaktır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, “Cumhuriyet Bayramı’nda aldığımız emanetlere yenilerini eklemiş, daha iyisine ve çok daha ilerisine ulaştırmış, çocuklarımıza, gençlerimize emanet edecek başarıları yakalamış olarak idrak etmek daima ayrı bir mutluluk vesilesidir. Gururu ve coşkusu asla eksilmeyen İstiklal mücadelemizin zafer nişanı aziz milletimizin en görkemli eseri olan Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümünde böylesi bir açılışı gerçekleştiriyor olduğumuz için son derece heyecanlıyım. 98 yıl önce dünyanın yeni dönüm noktasında, kendi hesaplarını yapanların bütün matematiklerini altüst ederek, bir kez daha olmaz denileni başaran milletimiz, 20’nci yüzyılın satranç tahtasında kendi hamlelerini yapmak, kendi oyununu kurmak için binlerce yıllık tarihinde yaptığı gibi yine yükselmiş, kimliği, değerleri, karakteri bir nebze değişmeden özgür varlığını Türkiye Cumhuriyeti adıyla yeniden inşa etmiştir. Bizler bu ilanın dinmeyen yankısıyız. Bir asrı geride bırakmamıza iki yıl kaldı. Dünya döndükçe çocuklarımız ve gençlerimiz bu sesi inşallah her nesilde daha gür bir şekilde devralıp, bir asrı da geride bırakacaktır. İnancımız tam, irademiz mutlaktır” dedi.

“İnşallah gelecek yıl Rami Kışlası’nı halkımızla buluşturacağız”

Geçmişten geleceğe bir selamın kapısının açıldığını söyleyen Bakan Ersoy, “Atatürk Kültür Merkezi, milletimizin eşsiz kültürünün, sanatımızın, derinlik ve zenginliğinin, sanatçımızın zarafeti, estetiği, bilgi, birikim ve becerisinin parlayacağı yeni sahnenin adıdır. Atatürk Kültür Merkezi önyargıları yıkarak, olmaz denileni oldurmanın mutluluğuyla yükselen bir eserdir. Sayın Cumhurbaşkanım liderlik ettiğiniz gelecek vizyonunda milletimize hizmetin, şartı, hesabı ve sınırı yoktur. İşte tam da bu yüzden yeni Atatürk Kültür Merkezi vardır. Göreve geldiğimizde, son derece değer verdiğiniz 3 projeden ikisini söz verdiğimiz sürede sonuca ulaştırdık. Geçen yıl CSO’nun yeni binasını, Cumhuriyetimizin kalbi ve ruhu olan Ankara’mıza kazandırdık. Şimdi AKM’yi medeniyetlerin kalbi, medeniyetimizin baş tacı İstanbul’umuza armağan ediyoruz. İnşallah gelecek yıl Rami Kışlası’nı benzersiz bir kütüphane, sosyal ve ilmi bir yaşam alanı olarak halkımızla buluşturacağız” diye belirtti.

“365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak”

AKM’nin gelenek ve geleceğin buluştuğu bir nokta olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Türk estetiğinin modern yapı teknolojisiyle, sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek teknoloji ve imkanlarla harmanlandığı, özel bir projedir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın her yaş ve kesimden insanların hayatının parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır” şeklinde konuştu.

“AKM’nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçılara açık olacak”

AKM hakkında genel bilgileri paylaşan Bakan Ersoy, “Yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak yapılan AKM, 5 bloktan oluşmaktadır ve yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Gerek inşaat ve yapı, gerek sahne ve ışık teknolojisinde en son ve gelişmiş sistemin kullanıldığı eser benzer yapılarını 7.5 yıl inşaat süresi varken, neredeyse 2.5 yılda tamamlandı. Rekordur başarı Türkiye’nindir. Yenilik fiziki değil, fikri yaklaşımla kendini göstermektedir. Dünyadaki örnekleri inceleyerek Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için yeni bir işletme modeli oluşturdu. Deneyimle ekiple AKM sanatı besleyen çoğaltan zengin içeriklerle yapıyla yoluna devam edecek. 5 adet sanat birimimiz klasik Türk Müziği, baleye kadar farklı dallarda faaliyeti sürdürecek. Şüphesiz AKM’nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçılara açık olacak” dedi.

“AKM açılışına özel olarak Sinan Operası hazırlanmıştır”

Bakan Ersoy konuşmasında, “Sanatsevereler hatırlatmak isterim 31 Ekim dünyanı nen iyi Londra filarmoni orkestrası sizlerle buluşacak. Böyle uluslararası değerleri ağırlamak büyük bir keyif ancak milli ve yerli olmanın taşımanın değeri vurguluyor. Kendi özgülümüzü etiketlemek en önemli hedeflerden biridir. Öz kültürümüz bunu fazlasıyla hak edecek zenginliğe sahiptir. Ondan beslenen sanatçılarımı ilmini hakim olduğu bu hedefi gerçekleştirebilecek kabiliyettedirler. Eserler ulusal ve uluslararası bizlerin övünç kaynağı olmuştur. Bütün sanatçı ve zanaatkârlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin tezahürü olarak AKM açılışına özel olarak Sinan Operası hazırlanmıştır” diye konuştu.

“17 gün boyunca 64 farklı noktada etkinlikle düzenleyeceğiz”

Konuşmasında sanatçılara seslenen Bakan Ersoy, “Halkımızla kucaklaşacağımız yeni çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılışla başladığını hatırlatmak istiyorum. AKM Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin en önemli unsurlarında biri. İstanbullun ve Türkiye’nin bu kültür yolu yeni bir markası olacak. 17 gün boyunca 64 farklı noktada etkinlikle düzenleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası sanatçılarımız her kesimden ve her yaş grubuna hitap eden bir yolculuğuna çıkacağız. Bu festivalin tarihlerini ilk ve son bahar olmak üzere iki kez düzenleyeceğiz. Bu yıl ki büyüklüğünü ikiye katlayacağız. Turizmde marka şehir olmak istiyorsanız kültür ve sanatçı desteklemek ve sahnelerde uluslararası markalaşmış etkinlikle sahnelemeliyiz. İstanbul ve Beyoğlu’nun markalaşmasını sağlamış oluruz. Cumhurbaşkanımız AKM temelindeki iradedir. Bu süreçteki her zorlukta yanımızda oldunuz” ifadelerini kullandı.