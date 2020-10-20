Kültür Akademisi yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dâiresi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kültür Akademisi Sanat Seminerlerinde yeni dönem başlıyor.

Bursa’da kültür ve sanatın sivil akademisi haline gelen Kültür Akademisi/Şehir Mektebi ve Sanat Seminerlerinde birinci sınıfı tamamlayıp, ikinci sınıfa geçenlere sertifikaları pandemi süreci sebebiyle yeni dönemin başında verildi. Sanat severlerin ilgi gösterdiği sertifika töreni ile 15 Kasım’da başlayacak yeni dönemin de startı verilirken, törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, DağDer Genel Başkanı Yaşar Türk, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Turunç, Yazı Sanatı Uzmanı Hayri Tekgöz ve akademi öğrencileri katıldı.

Yeni döneme maske, mesafe, temizlik tedbirlerini ön planda tutarak başlayacak olan akademide, müzik, şehir kültürü ve mimarî, görsel sanatlar, Türk halk kültürü ve halk bilimi, arkeoloji ve sinema olmak üzere altı farklı sanat dalında seminer ve eğitimler düzenlenecek. Eğitimler konusunda uzman akademisyenler, sanat uzmanları, Kültür Bakanlığı sanatçıları, yazarlar ile ulusal ve uluslararası kariyere sahip isimler tarafından verilecek.