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Kullanılmış maske ve eldivenlerin bulaşma risk etkisini sıfırlayacak sterilizasyon cihazı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜ), KULLANILMIŞ MASKE VE ELDİVENLERİN BULAŞI RİSK ETKİSİNİ AZALTMAK AMACIYLA STERİLİZASYON CİHAZI ÜRETTİ.

Genel 04.09.2020, 12:18
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Kullanılmış maske ve eldivenlerin bulaşma risk etkisini sıfırlayacak sterilizasyon cihazı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel bulaş risk etkisini azaltmak amacıyla sterilizasyon cihazı üretti. Bulaş etkilerini en aza indirecek önemler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kullanılmış maske ve eldivenleri kaynağında sterilize edecek, kapalı bir kutuda muhafaza ederek bertarafı için toplanırken de teması sıfırlayacak bir cihaz ürettik. İlk üretimini Rektörlük binamıza hizmete sunduğumuz cihazımızı kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerimizde kullanıma sunacağız” dedi.

Korona virüsü pandemisi ile sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada birçok alanda ve kavramda değişiklikler olduğu gibi atık kavramında da önemli değişiklikler olmaya başladı. Artık sosyal mesafe kurallarına ilave olarak kişisel korunma amacı ile kullanılan maskeler ve eldivenler, hiçbir zaman olmadığı kadar çok tüketilmeye ve atıkla birlikte bulaşma riski doğuran bir atık türü olarak risk oluşturuyor.

Maske ve eldivenler, kullanım ömrü dolduğunda ise ayrı özel kutularda biriktiriliyor, özellikle kalabalık ve insan hareketinin çok olduğu alanlarda taşma noktasına ulaşıyor.

Bulaşma riskini azaltmak için sterilazyon cihazı

Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel bulaşma risk etkisini azaltmak hatta sıfırlamak üzere sterilizasyon cihazı üretti.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. F. Duygu Özel Demiralp, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Görkem Akıncı ile özel sektörden firmaların iş birliği ve katkıları ile cihaz çok kısa bir süre içinde üretilerek kullanıma hazır hale getirildi.

"Teması sıfırlayacak bir cihaz ürettik"

Korona virüsü pandemisinin etkilerini en aza indirecek önemler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak ilgili bakanlıkların önlemleri ve tavsiyelerini uygulamanın yanı sıra, salgınla mücadeleye katkı sağlayacak projeler üzerine yoğunlaştık. Maske, mesafe ve temizlik uygulamalarını destekleyecek projelerimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Sadece bireylerin alacağı sosyal önlemler ya da hijyen uygulamalarıyla bulaşma riskini sıfırlamak mümkün değil. Atık yönetimi de bu noktada önemli bir unsur. Birçok lokasyonda kullanılmış maske ve eldivenlerin toplanacağı atık kutuları mevcut; ama bunun gibi nitelikli atıkların toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterlerden uzak olmaları bulaşma riskini arttıracak etki yapıyor. Bu noktadan hareketle, kullanılmış maske ve eldivenleri kaynağında sterilize edecek, kapalı bir kutuda muhafaza ederek bertarafı için toplanırken de teması sıfırlayacak bir cihaz ürettik. İlk üretimini Rektörlük binamıza hizmete sunduğumuz cihazımızı kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerimizde kullanıma sunacağız" dedi.

Cihaz hakkında teknik bilgi veren Prof. Dr. Görkem Akıncı da, "Cihazımız, otonom bir şekilde çalışmaktadır. Yapılan testler sonucunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği kapsamında UVC Işınları ile Dezenfeksiyon konulu 21.07.2020 tarihli yazısında belirtildiği şekilde bakteri yükünü en az 4 log oranında azaltmaktadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak sistemin dörtte üç (3/4) doluluk oranında otomatik olarak alarm veriyor. CleVir – Maske ve Eldivenler için Kaynakta Sterilizasyon Cihazımızın patent başvurusu Üniversitemiz DETTO Patent Ofisi tarafından gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ise nitelikli atıkların yönetiminin belirli kriterler kapsamında yapılması gerektiğini belirterek, “Tam kapalı ve korumalı olan cihazımız, içine yüklenen maske ve eldivenlerin yüzde 99.99 oranında sterilizasyonunu sağlayarak kapalı ve kilitli biriktirme kabında depoluyor. Böylelikle patojen taşıma riski bulunan maske ve eldivenler başka kimse ile temas etmeksizin kaynağında sterilize edilebilmekte, saçılma veya yaklaşma sebebi ile oluşabilecek riskleri tamamen önlenmektedir. Atıkların toplama ve bertarafından sorumlu görevlilerin de sağlıkları güvence altına alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

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