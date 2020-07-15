Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi'
Kuleli duvarlarında ’15 Temmuz’ temalı 3 boyutlu ışık gösterisi
HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 4. YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA KULELİ DUVARLARINDA 3 BOYUTLU IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI. VİDEO HARİTALAMA YÖNTEMİYLE KULELİ YERLEŞKESİNİN DUVARLARINA FETÖ’NÜN İHANETİ, MİLLETİN ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELEYİ VE ŞEHİTLERİN KAHRAMANLIĞINI ANLATAN GÖRSELLER YANSITILDI.
Genel 15.07.2020, 23:30
8
Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama yöntemiyle Kuleli yerleşkesinin duvarlarına FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadeleyi ve şehitlerin kahramanlığını anlatan görseller yansıtıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümünde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Darbe girişiminin en önemli noktalarından biri olan Kuleli yerleşkesinin duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı.
18°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 16 Temmuz 2020
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:27