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Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi’ni Türkiye’nin ilk ‘İklim Sokağı’na dönüştürecek. Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle alt yapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hâle getirilecek.

Genel 18.02.2021, 15:22
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Kükürtlü ‘iklim’ için değişecek

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi’ni Türkiye’nin ilk ‘İklim Sokağı’na dönüştürecek. Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle alt yapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hâle getirilecek.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel politikalar geliştirilirken, bu konuda attığı adımlarla örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’da da örnekleri bulunan ‘İklim Sokağı’ projesini Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.

Bursa’nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olan ve 2 fazdan oluşan ‘İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi’nin birinci fazının ikinci çalıştayı Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Fatih İnkaya ile projenin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, projenin uygulanacağı sokak belirlendi. İlk çalıştayda önerilen Cumhuriyet Caddesi’nden Ünlü Cadde’ye, Özlüce’den FSM Bulvarı’na kadar 28 cadde veya sokak projenin uygulanabilirliği açısından tek tek ele alındı. Yapılan değerlendirmede hızlı kazanım projelerinin uygulanabileceği alan olarak Kükürtlü Caddesi belirlendi. Konut ve ticaret alanlarıyla Avrupa’daki örneklere benzerlik gösteren Kükürtlü Caddesi’nin, Dünya Göz Hastanesi ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 metrelik bölümünde proje hayata geçirilecek. Projenin sunumunu Novusens firmasından Berrin Benli ve Melih Gezer yaparken, toplantıda karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin hangilerinin Kükürtlü Caddesi’nde en hızlı şekilde uygulanabileceği ele aldı. Sokak sakinleri ve bu caddeyi kullanan vatandaşların da katkı koyacağı 2. Faz çalışmalarına Mart ayında başlanması planlanıyor.

“Emânete sahip çıkıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Çok maliyetli olmasına rağmen çevre ve altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emânet alınmış olarak bakıyoruz. Bu emânete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için de iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Bu konuda Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planımız hazır. BEBKA’nın ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme’ konulu Teknik Destek Projesi’ne iştirâk ettik. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelme noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Bölge sakinlerinin de bizzat içinde yer alacağı proje aynı zamanda ülkemizde ilk olması açısından da çok önemli” diye konuştu.
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