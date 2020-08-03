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Kuğu ile balıkçıların dostluğu
SAMSUN'DA IRMAĞIN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ YERDEKİ KUĞUNUN BALIK TUTAN VATANDAŞLAR İLE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR.
Genel 03.08.2020, 09:00 03.08.2020, 09:16
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Samsun’da ırmağın denize döküldüğü yerdeki kuğunun balık tutan vatandaşlar ile yakınlığı dikkat çekiyor.
Samsun’un Canik ilçesi Samsunspor Tesisleri yanındaki Mert Irmağının denize döküldüğü yerde tek başına dolaşan kuğu dikkat çekiyor. Irmakta balık tutan vatandaşlar ile adeta bir dostluk kurup yanlarına gelen kuğu, amatör balıkçılar tarafından ekmek atılarak besleniyor. Balıkçı Mevlüt Civelek, "Bir haftadır kuğuyu birada görüyorum. Ne zaman geldi bilmiyorum. İnsana karşı güzel, yumuşak huylu. Yanımıza geliyor ekmek veriyoruz" dedi.
Savaş Göz de, "Hayan sahipsiz burada mağdur kalmış. Biz her gün burada balık tutuyoruz, ona bakıyoruz" derken, Ali Özdemir ise, "Biz ona ekmek veriyoruz, besliyoruz" şeklinde konuştu.
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