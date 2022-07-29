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Kudüs’te aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, parklara akın etti

Kudüs’te etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

Genel 29.07.2022, 13:01
Kudüs’te aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, parklara akın etti

Kudüs’te etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti. Sıcaktan bunalan çocuklar ve yetişkinler parklarda bulunan çeşmelerde vakit geçirerek serinledi. Yetkililer, vatandaşlara güneşten korunmaları ve sıvı tüketimine dikkat etmelerini söyleyerek, özellikle yaşlılar ve kronik sağlık sorunları olanların güneşe çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz salı günü sıcaklık uyarısı yayınlamış ve bölgede etkili olan sıcaklığın birkaç gün boyunca düşmesinin beklenmediğini açıklamıştı.

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