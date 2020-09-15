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Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

ABD’DE İMZALANAN NORMALLEŞME ANLAŞMASI NEDENİYLE İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS’ÜN ESKİ ŞEHİR BÖLGESİNİ ÇEVRELEYEN TARİHİ SURLARA IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ İLE ABD, İSRAİL, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) VE BAHREYN BAYRAKLARI YANSITILDI.

Genel 15.09.2020, 22:49
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Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

ABD’de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

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