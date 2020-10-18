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Kudüs Şairi Nuri Pakdil mezarı başında anıldı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL’DA PAKDİL’İN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ.

Genel 18.10.2020, 18:10
Kudüs Şairi Nuri Pakdil mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan ve Kudüs Şairi olarak da bilinen Nuri Pakdil, vefatının birinci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Ankara’da yer alan ve avlusunda Mehmet Akif Ersoy’un evinin ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun da mezarı bulunan Taceddin Dergahı önündeki mezarı başında vefatının birinci yıldönümü dolayısıyla anılan Nuri Pakdil, Kudüs Şairi olarak da biliniyordu. Mezarının başında bir çok seveni dua ederken aynı zamanda mezarına Filistin’den getirilen çiçekler bırakıldı.

“Yaşadıklarımızı şiire, nesire döken büyük edipler bizim kimliğimizin kurucuları”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’da Pakdil’in kabri başında dua etti. Ünal, “Çok kıymetli bir mekandayız. Karşımızda Taceddin Dergahı ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızı yazdığı yer biliyorsunuz. Bu sene de İstiklal Marşımızın yazılışının 100’üncü yılı. Bugün başka bir gün, 18 Ekim. Kudüs şairimiz klas duruşuyla, tavrıyla, diliyle, üslubuyla, gençliğe bir bilinç, bir duruş, bir tavır aşılamış olan üstad Nuri Pakdil’in kabri başındayız. Bugün sene-i devriyesi üstad Nuri Pakdil’in. Kabri başında sevenleri ile beraber kendisini yad edeceğiz. Değerli Cumhurbaşkanımızın da kendisi ile ilgili bugün tekrardan rahmet ve merhamet temennileri var. Kendisi kongre için Şırnak’ta. Bugün katılamadı. Şunu unutmayalım ki bizim kimliğimizi var eden, ruhumuzu duygumuzu var eden, Mehmet Akif Ersoylar, Necip Fazıllar, Nuri Pakdiller yani millet olarak duygumuzu işleyen, duygumuzu anlatan, bizim yaşadıklarımızı şiire, nesire döken büyük edipler bizim kimliğimizin kurucuları ve çocuklarımıza aktarılmasını sağlayan insanlar” şeklinde konuştu.

Edebiyatçı Nuri Pakdil’in vefatının birinci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliğinde dualar okunurken, ardından döktürülen lokmalar da ziyaretçilere dağıtıldı. Nuri Pakdil için Filistin’den getirilen çiçekler de kabrine bırakıldı.

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