banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık hisse satışı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
THY Euroleague’de Türk derbisi
THY Euroleague’de Türk derbisi
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde
Dövizin ateşini düşürmek politikacıların elinde

Küçükçekmeceliler geri dönüşüm için el ele verdi

Doğal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanılmasına zemin oluşturmak ve kente değer katmak amacıyla geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atan Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği atık kampanyalarıyla ilçe genelinde geri dönüşüm seferberliği başlattı.

Genel 24.11.2021, 10:28
Küçükçekmeceliler geri dönüşüm için el ele verdi

Doğal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanılmasına zemin oluşturmak ve kente değer katmak amacıyla geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atan Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği atık kampanyalarıyla ilçe genelinde geri dönüşüm seferberliği başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; İstanbul’un en kalabalık ikinci nüfusuna sahip Küçükçekmece’de küresel çevre sorunlarından olan atık konusunu, toplumsal farkındalık oluşturarak, katma değer olarak kente kazandırmayı amaçlıyor. Küçükçekmece Belediyesi; kağıttan, atık yağa, atık pilden, elektroniğe hayata geçirdiği kampanyalarla; 1 yılda 56 bin 574 kg atık yağ, 5 bin 629 kg elektronik atık, 18 bin 129 ton ambalaj atığına ulaştı.

"Kent sakinlerimizle birlikte dönüştürüyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise yaptığı açıklamada, “Bugün; çöp dediğimiz hammaddelerin kent ekonomileri için nasıl bir getirisi olduğunun ve iyi bir geri dönüşüm organizasyonunun kentler için nasıl bir yatırım olacağının daha çok farkındayız. Bunun sürekliliğinin toplumsal bir çabayla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla geri dönüşümü teşvik eden kampanyalar düzenliyor ve bunun kalıcı bir toplumsal davranış haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampanyalarımıza kayıtsız kalmayan destek veren tüm vatandaşlarımıza ve çevre dostlarına teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda Atakent Mahallemizde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi açıyoruz. Böylece geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrıştırılmasını sağlayarak, geri dönüşümde önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.

Site yönetimleri ve muhtarlıklar ödüllendiriliyor

Bu kapsamda ilçede Haziran ayında başlatılan bitkisel atık yağ kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 5 litre ve üzeri atık yağlarını mahalle muhtarlıklarına bırakan vatandaşlar ödüllendirilirken, 1 yılda 56 bin 574 kg atık yağ toplandı. Talep oluşturan tüm vatandaşların elektrikli atıklarını da evlerinden teslim alan Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, 1 yılda 5 bin 629 kg atığa ulaştı. Elektronik atık kampanyasında belirlenen miktarda atığa ulaşan mahalle muhtarlıkları ve site yönetimleri de Küçükçekmece Belediyesi tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

9 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi, 80 noktaya kumbara yerleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi, atık türlerini geri dönüşüme kazandırabilmek için ilçedeki 9 ayrı noktaya 8 atık grubunun toplandığı Mobil Atık Getirme Merkezleri’ni yerleştirdi. Merkezlerde küçük elektronik eşyalar, kağıt ve karton atıkları, plastik ve metal atıkları, cam, tekstil ve pil atıkları amacına uygun bir şekilde toplanıyor. Yenimahalle, Cennet, Yeşilova, Fatih, Kemalpaşa, Kartaltepe, Sultan Murat, Gültepe mahallerine toplam 80 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirilirken, kumbaraların 2022 yılında tüm mahallelere yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrencilerle el ele yürütülüyor

Öğrencilerin de dahil edildiği kampanyalar kapsamında, atık pillerin toplanması amacıyla 80 adet ilk ve ortaokula pil makinesi yerleştirilerek, atık pil toplama kampanyası başlatıldı. Öğrenciler, topladıkları pilleri, atık pil toplama makinelerine atarak, hediyeler kazanacak. Atık ilaçların toplanması amacıyla ise belediye ve bağlı tesisleri, mahalle muhtarlıkları ve gönüllü eczanelerde toplam 48 toplama noktası oluşturuldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7