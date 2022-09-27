Küçükçekmece’deki Trabzon Festivali’nde 3 ton hamsi ikram edildi

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nde katılımcılara 3 ton hamsi ızgara ikram edildi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon’un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkânı buldu.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nde katılımcılara 3 ton hamsi ızgara ikram edildi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon’un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkânı buldu. Festivalin son gününde vatandaşlar ikram edilen hamsi ekmek ve helva alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Trabzon Günleri’nde Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutlayan binlerce katılımcı, coşku dolu anlar yaşadı. Siyasi parti temsilcilerinin de ziyaret ettiği festivalin son gününde yörenin sevilen sanatçıları İsmail Türüt, İlyas- Furkan Derya, İslam Yıldız, Nuray Aksoy Fevzi Çakmak Meydanı’nda konser verdi. Sanatçıların söylediği şarkılarla eğlenen katılımcılar, horona ve kemençeye doydu. Diğer yandan Trabzon’un yöresel tatlarından almak isteyen vatandaşlar etkinlik alanında bulunan çadırlarda alışveriş yaptı.

“Biz gidemesek de memleketimiz buraya geldi”

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan İzzet Korkmaz “İki senedir Trabzon’a gidemiyoruz ama memleketimiz buraya geldi. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bizim ürünlerimizi görünce daha bir mutlu oluyoruz. Her şey çok güzel. Hamsimizi yedik alışverişimizi yaptık. Hemşerilerimizi gördük. Çoluk çocuk ailecek geldik. Bebeğimiz de var burada. Tereyağ, mıhlamalık, sucuk, ekmek aldık” dedi.