Küçükçekmece’de vatandaşlara aşure ikramı

Küçükçekmece’de Muharrem Ayı dolayısıyla ilçedeki vatandaşlara 57 bin 226 bin porsiyon aşure dağıtıldı.

Muharrem Ayında, Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’ndeki kazanlar birlik, kardeşlik ve sevgiyi temsil eden aşure için kaynadı. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği aşure dağıtımında, vatandaşlara 57 bin 226 porsiyon aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımı, ilçede sıcak yemek desteği verilen ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü büyükler başta olmak üzere, kentin işlek noktalarında gerçekleştirildi. Kütüphaneler ve kültür merkezlerindeki öğrenciler ve kursiyerlere de aşure ikramı yapıldı. Cennet Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Sefaköy ve ilçedeki hastanelerin bahçelerinde kurulan stantlarda binlerce aşure vatandaşlarla buluşturuldu.

Muharrem Ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tarihimizde derin üzüntü duyduğumuz bir takım hadiselerin yaşandığı Muharrem ayında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma kültürünün bir parçası olarak aşevimizde pişirilen aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının şehadetinin hüznünü taşıyan ve manevi değeri yüksek olan Muharrem Ayının kardeşliğimizin güçlenmesine ve bu günlerin barış ile hoşgörüye olan inancımızı artırmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.