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Küçükçekmece’de Şevval Sam rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yıldönümü dolayısıyla Şevval Sam konseri düzenledi.

Genel 30.10.2021, 08:36
Küçükçekmece’de Şevval Sam rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yıldönümü dolayısıyla Şevval Sam konseri düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen kortej, konserin düzenleneceği Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde son buldu. Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleleri ile 10’uncu Yıl marşını söyleyerek coşkuyla yürürken, kortejde renkli görüntüler oluştu. Yürüyüşün tamamlanmasının sonrası Şevval Sam sahneye çıkarak, sevenleriyle buluştu. Sam’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi.

“Cumhuriyet bize emanet edilmiş bir rejim”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bugün bizim için çok önemli bir gün, ülkemiz için çok önemli bir gün bu gün bayram. Cumhuriyetimizin 98’inci yılını gururla kutlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyet bize emanet edilmiş bir rejim. Dolayısıyla onu her geçen gün güçlendirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet barış demek, demokrasi demek, bu bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Bu Cumhuriyeti kuranlar, bu topraklara çarıklarıyla bastılar. Cumhuriyet bir direniş, Cumhuriyet bir dayanışma, bir ulus olma bilinciydi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsine minnettarız. Cumhuriyet bizim için asla vazgeçmeyeceğimiz bir rejimdir. Cumhuriyetimizin 98’inci yılı kutlu olsun” diye konuştu.

“Şevval Sam değerli bir sanatçımız”

Etkinliğe katılan Bahaddin Gök ise Şevval Sam’ı dinlemeye geldiğini söyleyerek, “Ne mutlu bu günlere. Binlerce şehit verdik, değerini bilelim. Ne mutlu türküm diyene. Şevval Sam değerli bir sanatçımız dinlemeye geldik" dedi.

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