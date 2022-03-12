Son Dakika
Küçükçekmece’de karın keyfini çocuklar çıkardı
Küçükçekmece’de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar kameraya yansıdı.
Genel 12.03.2022, 21:57
Küçükçekmece’de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da akşam saatlerinde kar yağışının yeniden etkili olmasıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde çocuklar kendilerini dışarı attı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlenen çocuklar kameraya yansıdı.