Küçükçekmece’de kafede iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı

Küçükçekmece’de Halkalı’daki iki grup arasında çıkan kavgayı kafe sahipleri anlattı. İşletmeci Durmuş Balta, “Site yönetimi ve hali hazırda olan kiracılar arasında çıktı kavga. 3 camımız kapımız masalar zarar gördü hep" dedi. Olay yerinde çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin önlemi devam ediyor.

Küçükçekmece’de Halkalı’da bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan kavganın detaylarını kafe sahipleri anlattı. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesindeki alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafenin yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bugün çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerin olay yerinde önlem almaya devam ediyor. Kafe sahipleri de yaşanan olayları anlattı.

İşletmeci Durmuş Balta, olayın kafenin ara sokağında başladığını ve kafelerinin önüne kadar sıçradığını söyledi. İşletmeci Balta, dışarıda silah sesleri duyunca kendi elemanlarını ve kafedeki müşterilerini yukarı kata taşıdığını belirtti. Yaşanan kavganın kafeye maddi zararı olduğunu dile getiren İşletmeci Durmuş Balta, “Kafenin içinde gerçekleşen herhangi bir şey yok, kafemiz zarar gördü tabi 3 camımız kapımız masalar zarar gördü hep” diye konuştu. Kafenin bir diğer işletmecisi olan Yusuf Doğuç ise, olay anında müşterileri yukarı kata çıkarırken gözüne cam patladığını anlattı.

“Benim gördüğüm 4 yaralı vardı”

Olay anını anlatan İşletmeci Durmuş Balta, ”Dün biz sabah geldik dükkanımızı açtık. Müşterilerimizi ağırlamaya çalıştık. Saat 2 buçuk 3 arası burası bir kalabalıklaştı. Site yönetimi ve hali hazırda olan kiracılar arasında çıktı kavga. Olay dışarıda başlıyor zaten. Arka tarafta başlıyor ön tarafa gelirken de ister istemez mekanımıza sıçradı. Ben arka tarafta oturuyordum. Kalabalık bağırışıma sesleri duydum. O sırada baktım ortalık karışacak ilk etapta elemanlarımı müşterilerimi aldım üst kata çıkarttım. Korktuk tabi dışarıdan silah sesleri geliyordu. Kafenin içinde gerçekleşen herhangi bir şey yok. Kafemiz zarar gördü tabi 3 camımız kapımız masalar zarar gördü hep. Yaralılar buraya kaçmadı. Dışarıdaydı onlar. Benim gördüğüm 4 yaralı vardı. Ambulanslar, polisler geldi. Yaralıları sırayla alıp gittiler. Birbirlerine sandalye attılar camları kırdılar. Tabi o arada ben dışarı çıkamadım. Benim içeride elemanlarım müşterilerim var. Beni ilgilendiren ilk etapta onların can güvenliğiydi. Eskiye yönelik aralarında ne kadar husumet var ben bilmiyorum. Ufak bir tartışma olmuş aralarında ama sonra barışmışlar diye biliyorum ben” ifadelerini kullandı.

“Benim gözüme de cam patladı”

Olay sırasında müşterileri yukarı kata çıkarırken gözüne cam patladığını söyleyen İşletmeci Yusuf Doğuç, “Biri çok ağır derecede yaralanmış. Benim gözüme de cam patladı. Müşterileri diğer kapıdan çıkartmaya çalışıyordum o arada gözüme kırık cam geldi. Olay dışarıda oldu. 30-40 kişi otobüsten inmişti. Kamera kayıtlarında var. Buradan yürüyerek geçti. 10-15 dakika sonra da olay patladı” dedi.