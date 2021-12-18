Küçükçekmece’de ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton balık dağıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton istavrit dağıttı.

Küçükçekmece Belediyesi, İnönü Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 2 ton istavrit dağıtımında bulundu. 3 aydır ilçedeki birçok mahalledeki evlere uğrayarak balık dağıtımında bulunan belediye ekipleri bu sefer Cuma Namazı çıkışında Maslak Çeşme Ulu Camii önünde stant kurarak dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, balık dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan balık dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bank Sorumlusu Kayhan Kaplan, “Bugün burada yaklaşık 2 ton balık dağıtacağız. Bu balıkların tamamı günlük balık. Bu zor ekonomik şartlar altında halkımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Belediye başkanımızın bize vermiş olduğu yetkiyle elimizden geldiği kadar vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz. Biz bugün istavrit dağıtacağız. Bunların hepsi günlük taze balıklar. Mahallelerimizin çoğunda ihtiyaç sahibi ailelerimiz çok fazla. İnönü Mahallesi de onlardan bir tanesi. Biz yaklaşık 3 aydır bu organizasyonu yapıyoruz. Daha önceden farklı farklı mahallelerde yaptık bu süreci. Yani yaklaşık şu ana kadar 10 tona kadar bir balık dağıtımımız oldu. İnönü Mahallesi’nden de çok yoğun bir talep alınca böyle bir çadır kurmaya karar verdik. Umarım halkımız da bundan memnun kalacaktır. Daha önceden biz evlere dağıtım yapıyorduk. Biz bu çalışmamıza diğer aylarda da farklı mahallelerimizde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bunu belediye değil de, bütün zenginlerin yapması lazım”

Emekli olan Küçükçemece vatandaşı Güngör Tazegül, “Valla güzel bir şey. Bunu belediye değil de bütün zenginlerin, kurumların, durumları iyi olan insanların yapması lazım. Şu anda bir ekonomik sıkıntıdan geçiyoruz. Bu hepimizi etkiliyor, bütün insanları etkiliyor. Karamsar olmamak lazım. Güzel bir şeyi alkışlamamız lazım, güzel olmayan bir şeyi de eleştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.