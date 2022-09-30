Küçükçekmece’de düzenlenecek ödüllü yarışmalara başvurular başladı

Küçükçekmece genelinde, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler için düzenlenen ödüllü yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmalar, bu yıl 6 kategoride gerçekleştirilecek.

Ödüllü yarışmalar, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "resim" yarışması, ‘’Ata’ya özlem’’ konulu şiir okuma yarışması, ilçedeki "inovasyon" yarışması, hız ve doğru karar verme becerisinin ölçülmesi için ‘’yap-boz" yarışması ve ‘’mangala’’ turnuvası kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmaya Küçükçekmece’deki resmi, özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Yarışmalar sonunda dereceye girenler en az bin TL, en çok 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaların jürisi ise öğretmenler, akademisyenler, sanatçılar ve hakemlerden oluşan alanında uzman bir ekip olacak.

Yarışmaların son başvuru tarihleri şöyle;

Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması: 28 Ekim 2022

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konulu Resim Yarışması: 31 Mart 2023

İnovasyon Yarışması: 3 Mayıs 2023

Yap-Boz Yarışması: 14 Aralık 2022

Mangala Turnuvası: 22 Aralık 2022