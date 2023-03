Küçükçekmece’de Down sendromlu çocuktan anlamlı sergi

Küçükçekmece Belediyesi’nin Güzel Sanatlar Akademisinde resim dersi alan 13 yaşındaki Down sendromlu Sarp Elifoğlu, eserlerini düzenlenen sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu. Anlamlı sergide konuşan Elifoğlu “Çalışmalarımı deprem bölgesindeki Down sendromlu çocuklara armağan ediyorum. Bizim eksiğimiz yok, fazlamız var. İstersek yapabiliriz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören Down sendromlu 13 yaşındaki Sarp Elifoğlu, resim merakını sanata dönüştürdü. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde, Art of İst Atölye ve Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 13 yaşındaki Elifoğlu’nun yaptığı eserlerin sergisi yapıldı. Sefaköy Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki sergiye Sarp Elifoğlu’nun yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü Seniha Salihoğlu, Art of İst Atölye Eğitmeni Zeren Turgay Demir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Art of İst Atölye’de 2 yıl boyunca resim eğitimi alan Sarp’ın farklı tarz ve tekniklerle yorumladığı 21 adet akrilik üstü tuval tablosunun yanı sıra eserlerin hikayeleri de yer alıyor.

İlk sergisini açmanın heyecanını yaşayan Sarp Elifoğlu, deprem bölgesinde yer alan 800 Down sendromlu bireye dikkat çekerek “13 yaşındayım. Jimnastik, basketbol, futbolla ilgilenmeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Çalışmalarımı deprem bölgesindeki Down sendromlu çocuklara armağan ediyorum. Bizim eksiğimiz yok, fazlamız var. İstersek yapabiliriz” diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Art of İst Atölye Kurucusu Zeren Turgay Demir ise, “Sarp ile önce bireysel çalışmalar yaptık, atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Grup çalışmaları yaptık. Sarp çok uzun süre boyunca atölyede keyifle, şevkle, azimle çalışan bir çocuk. Zaten onun bu özel durumu beni çok etkiledi. Normal çocuklar kısa zamanlarda sıkılırken Sarp, çok uzun sürelerde atölyeyi bırakmak istemiyordu. Ben bunun diğer Down sendromlu çocuklara örnek olmasını, ilham olmasını istedim. Aynı zamanda şu an deprem bölgesinde 800 adet Down sendromlu birey yer almakta. Biz bir şekilde onlara da dokunmak istiyoruz. İnşallah Sarp ile birlikte resim çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sarp’ın ilk kişisel sergisinin açılışına şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren annesi Rüyam Elifoğlu ise “ Sarp 13 yaşında Down sendromlu bir birey, çocuk demiyorum. Çok şeyler başarabilen bir birey. Çok keyifli bir çocuk. Spor yapıyor, jimnastik yapıyor, basketbol oynuyor. Mutluluk saçıyor ve resim yapıyor. Resim yaparak kendini ifade ediyor. Çok keyif alıyor resim yapmaktan. Ve Down sendromlu bireylerin ya da farklı bireylerin her şeyi yapabileceğini göstermek için uğraş veriyor. Hiçbir zaman çocuklarından vazgeçmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Büyük bir panik yaşıyor insan ilk bunu duyduğunda. Maalesef Türkiye’de bazı önyargılar var. Yapamazlar, edemezler diye. Asla öyle bir şey yok. Ne kadar uğraşırsanız o kadar emeğini alırsınız. Aldığınız emekten keyif almayı öğrenmeniz lazım. Bize mekanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi var. Ona çok teşekkür ediyoruz. Akademi olarak belediye olarak farkındalık çalışmaları yapıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan sergi, 21 Nisan’a kadar tüm vatandaşlara açık olacak.