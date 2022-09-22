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Çift taraflı glomus tümörü hastaları aynı gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Küçükçekmece’de dolu ile karışık yağmur etkili oldu
Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.
Genel 22.09.2022, 17:28
Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yol kısmen göle döndü.
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