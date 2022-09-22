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Küçükçekmece’de dolu ile karışık yağmur etkili oldu

Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.

Genel 22.09.2022, 17:28
Küçükçekmece’de dolu ile karışık yağmur etkili oldu

Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece’de doluyla karışık yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yol kısmen göle döndü.

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