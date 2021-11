Küçükçekmece’de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası heyecanı

Küçükçekmece’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuva, 2 gün boyunca Türkiye genelinden katılım sağlayan 200 sporcunun kıyasıya hamlelerine ve rekabetine sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, 2 gün boyunca Türkiye genelinden katılım sağlayan 200 sporcunun kıyasıya hamlelerine ve rekabetine sahne oldu.

Küçükçekmece, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen turnuvanın ikincisine ev sahipliği yaptı.

“Satranç, hem kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, satrancın hayatın yansıması olan bir spor dalı olduğuna dikkat çekerek, “Erken yaşta satranç öğrenmenin kişiye tüm hayatı boyunca, hayatının her alanında kullanabileceği önemli becerileri kazandırdığını biliyoruz. İlçemizdeki Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza küçük yaşta satranç eğitimleri veriyoruz. Satranç, hem kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir. Bu bilgi de bizlere hayatımız boyunca gerekli olacak iki önemli öğretidir. Böylesine önemli bir sporu Küçükçekmece’ye taşımaktan mutluyuz. Biz de burada enine boyuna düşünüp en iyi hamleyi yapanı ödüllendirmek istedik. Turnuvaya katılım sağlayan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Türkiye genelinden 200 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva 3 değerlendirme kategorisinde her yaşa açık olarak gerçekleştirildi. Her kategoride ilk beşe girenlere ve her kategoride en başarılı kadın sporcuya ödül verilirken, sporcular kupa ve madalyalarının yanı sıra toplamda 16 bin 600 lira nakit ödülle ödüllendirildi.