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Küçükçekmece’de çöken istinat duvarı üniversite havadan görüntülendi

Küçükçekmece’de istinat duvarının ve özel üniversitenin çöktüğü yer havadan görüntülendi.

Genel 24.10.2022, 09:48
Küçükçekmece’de çöken istinat duvarı üniversite havadan görüntülendi

Küçükçekmece’de istinat duvarının ve özel üniversitenin çöktüğü yer havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’de dün akşam bir inşaatın istinat duvarı çökmüştü. Çökmeyle birlikte yan tarafta bulunan özel bir üniversitede de kısmi olarak çökme meydana gelmişti. İncelemeler devam ederken, istinat duvarının ve özel üniversitenin çöktüğü yer havadan görüntülendi.

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