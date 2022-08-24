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Küçükçekmece’de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu
İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece’de ise aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu.
Genel 24.08.2022, 22:50
İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece’de ise aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece’de aniden bastıran yağışta sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlere doğru artarak devam etmesi bekleniyor.
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