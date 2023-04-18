Küçükçekmece’de 40 sanatçıdan 40 Eserle ‘Öz’e Yolculuk sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 40 sanatçının 40 eserinden oluşan ‘Öz’e Yolculuk adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 40 sanatçının 40 eserinden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören 40 sanatçının minyatür, ebru, çini, resim ve ince kâğıt oymacılığı(kat’ı) ile oluşturduğu 40 eserinin yer aldığı sergi, 15 Mayıs’a kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Kalıcı işler bırakmayı hedefliyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sergi açılışında yaptığı konuşmada, ‘’Kültür merkezlerimizde tiyatrolar, konserler, tiyatro okulumuz devam ediyor. Bizde sergimizin adı gibi kurumsal olarak bir yolculuktayız. Sadece tiyatro, konser yapmak değil niyetimiz. Küçükçekmece’de kalıcı işler bırakmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerimizden nitelikli sanatçılar çıkıyor. Gerek bireysel yolculuğumuz olsun gerekse kurumsal yolculuğumuz olsun bu yolculuk bitmemeli ve bir ömür boyu sürmeli’’ dedi.

“GSA’da ayrıntılı eğitim alıyoruz”

Güzel Sanatlar Akademisi’nde çini üzerine eğitim alan Pelin Çolak, ‘’Akademiye yetenek sınavı ile alındım. Burada yaptığım uygulamalarla neredeyse üniversite eğitiminden çok daha ayrıntılı bir eğitim alıyoruz. Yaptığım çalışma dört parçalı ve bu parçalar birbirine benzer çalışmalar. İki parça klasik diğer iki parça ise modernize edilmiş halde yapıldı. Temamız klasik çininin modernleşmesiydi’’ dedi.

“Eserlerimi gelenekselin dışına çıkarak modernize ettim”

Sergide 5 adet çalışması olan Nida Özbenim ise ‘’Klasikten moderne doğru ilerleyen çalışmalar yaptım. İlk eserim klasik 15. yüzyılda işlenmiş olan canavar motifinin çerçeve dışına çıkarak modernize edilmesiydi. Diğer eserimde yine klasik 15. yüzyılda işlenmiş olan bir ağaç motifinin üzerine kelebekler eklenerek 3 boyutlu hale getirilmesiydi. Eserlerimi gelenekselin dışına çıkarak modernize etmeye çalıştım. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere bizlere bu eğitimlerle destek veren herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.