Küçükçekmece ve Avcılar’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı. Zaman Zaman yağışın da etkili olduğu kıyılarda denizde yüksek dalgalar oluştu.