Balık ölümleri, etrafa yaydığı kötü koku ve kirliliği ile sürekli gündeme gelen Küçükçekmece Lagünü’nü temizleme çalışmaları başlatıldı. Avcılar Belediyesi’nin başlattığı ıslah projesi çerçevesinde, Küçükçekmece Lagünü’nün biyoremediasyon sistemiyle temizlenmesi planlanıyor.

Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği’nin ortak hazırladığı Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi başlatıldı. Her yıl meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerine çözüm üretmek için Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 6 ay süren çalışmaların ardından biyoremediasyon sistemini hayata geçirdi. Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi’nin yanında bulunan şantiye alanında kurulan laboratuvardaki tanklara alınan göl suyunun bir kısmına biyoremediasyon sistemi uygulandı.

"Doğal ürünle lagünün temizlenebileceğine ilişkin bir bilimsel çalışmalar tespit ettik"

Doğal ürünle lagünün temizlenebileceğini tespit ettiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Lagünün temizliği için tonlarca çamuru makinalarla oradan oraya taşımadan organik ve doğal ürünle lagünün temizlenebileceğine ilişkin bir bilimsel çalışmalar tespit ettik. Bu konuda birçok hocamızın çok kıymetli çalışmaları var. Yaklaşık 6 ay içinde bu çalışmaları birçok kez hocalarımızla değerlendirdik. Hocalarımızın önerisiyle laboratuvarın açılışını yapacağız. Bu laboratuvarda bir test yapacağız. Bu önerinin zarar verme ihtimalinin olup olmayacağını test edeceğiz. Bazı hocalarımızın tereddütleri var onları gidermek için test işlemini laboratuvarın kurulmasıyla yapacağız. 14 gün sonra mikroorganizmanın döküldüğü tanktaki suyun temizliğini mikropların yaşayıp yaşamadığını göreceğiz. Tekrar test edeceğiz. Şimdi bugünkü suyun değerleriyle 14 gün sonraki suyun değerleriyle tekrardan karşılaştıracağız" dedi.