Küçükçekmece Gölü’nde caz rüzgarı esti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali çerçevesinde, cazın heyecanı ve gençliğin enerjisi Küçükçekmece Gölü’ne taşındı.

Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da birbirinden başarılı sanatçılar; cazın genç temsilcileri İstanbul West Side Collective, Yağmur Sena ve New Orleans’ta kurulan Tuba Skinny Caz-Blues sahne performanslarıyla caz rüzgarı estirdi. İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları, popüler isimlerin yeni projeleri ve cazın genç isimleriyle buluşturan festivalde, Küçükçekmeceli caz severler, şarkılara danslarıyla eşlik etti. Türkiye’ye ilk kez gelen Amerikan müzik tarihine ve dolayısıyla dünya cazına katkısı çok büyük olan New Orleans’ta kurulan Tuba Skinny Caz-Blues, Küçükçekmece’yi çok beğendiklerini ifade ederek, müzikseverlere ve Türk vatandaşlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da, Küçükçekmece Belediyesi olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirerek, Belediye Başkanı Kemal Çebi adına plaketini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’den aldı.