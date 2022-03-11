Son Dakika
Of Ziraat Odası Başkanı Saral: "Yaş çay taban fiyatı; 1 ton yaş çay, 1 ton gübre alacak şekilde olmalı"
Küçükçekmece E-5’te trafik durma noktasına geldi
Küçükçekmece’de etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5’te trafik durma noktasına geldi.
Genel 11.03.2022, 10:10
Küçükçekmece’de etkili olan kar yağışı nedeniyle E-5’te trafik durma noktasına geldi.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Küçükçekmece E-5 Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.