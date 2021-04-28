Küçükçekmece bilgi evleri robotik takımı, ödüle doymuyor

Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, 423 takım katıldığı 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası’nda ortaokul kategorisinde 3. oldu.

Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, 423 takım katıldığı 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası’na dereceye girdi.

Takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler ilköğretim seviyesinde okyanus kirliliği, orta öğretim seviyesinde ise siber güvenlik konularında fikir geliştirdi. Problemlere karşı ürettikleri çözümleri Vex Code VR üzerinden kodlayarak proje haline dönüştürdü.

Kazananlar canlı yayında açıklandı

23 Nisan ruhunu yaşatmak adına tüm kazananları Youtube üzerinden canlı yayınla açıklandı. Ortaokul kategorisinde 3.’lük ödülünü kazanan Great Lake Fighters takımı, Educat STEMBox Seti ve bin TL hediye çekinin sahibi oldu.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren “Great Lake Fighters” robotik takımı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri “Kodlama ve Robotik Kodlama” atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.