Küçükçekmece Belediyesi, enerji dönüşümü için AB Projesi’ne pilot belediye seçildi

Küçükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz yıl iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda dâhil olduğu "Başkanlar Sözleşmesi" çerçevesinde, Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği projesi için pilot belediye seçildi. Türkiye’nin ilk BREEAM Sertifikasına sahip kamu binasında hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi, bu çerçevede uluslararası alanda, çevre dostu çalışmalarıyla örnek teşkil edecek.

Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi’nin detaylarını görüşmek üzere Belediye Başkanlık Binası’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, Küçükçekmece Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, Projenin Türkiye Koordinatörü Marmara Belediyeler Birliği temsilcisi Mustafa Özkul, Proje Asistanı İlknur Şahin, Uzun Dönem Proje Uzmanı Gizem Mataracı bir araya geldi. Toplantıda, iş birliği yapmak konusunda ortak bir fikre varılarak, sözleşmenin imzalanması konusunda da anlaşma sağlandı. Bu çerçevede Küçükçekmece Belediyesi’nin daha önce iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda imzaladığı "Başkanlar Sözleşmesi" ve "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı"nın geliştirilmesine destek verilecek.

Küçükçekmece’de 2050 yılına kadar nötr karbon hedefi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Nisan 2022’de tarafı olduğu “Başkanlar Sözleşmesi” gereği kentte ‘2030 yılına kadar yüzde 40, 2050 yılına kadar nötr karbon’ hedefini hayata geçirmek için tüm imkânları kullanacaklarının altını çizmişti. AB ile Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi konusunda Küçükçekmece Belediyesi’ne teknik olarak destek verilecek.