Küçükçekmece Belediyesi ekipleri gün boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti

Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışına karşı çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilirler.