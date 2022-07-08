Küçükçekmece Belediyesi, bayram öncesi ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Küçükçekmece Belediyesi, düzenli periyodlarla gerçekleştirdiği ‘Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti’ni Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. 100’ün üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak, evlerinin temizlik, tamirat ve tadilatı ile kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle ilçede düzenli periyodlarla gerçekleştirdiği ‘Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti’ni Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 100’ün üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak, evlerinin temizlik, tamirat ve tadilatı ile kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

100’ün üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Kurban Bayramı öncesi ilçedeki hasta, yaşlı, sosyal ve ekonomik yönden yoksun vatandaşlarla, özel gereksinimli kent sakinlerinin ev temizliği, tamirat- tadilat işlemleriyle kişisel bakımlarını gerçekleştiren ekipler, bayramı karşılamaya hazır hale getirdi. Bu çerçevede, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 101 Küçükçekmeceli’nin ev temizliği belediye ekipleri tarafından yapılırken, 63 özel gereksinimli vatandaşa da kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verildi. Ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde dip köşe temizlik yaparak bayrama hazır hale getirdi. Halıları süpürüp silen ekipler, cam kapı ve çerçevelerden mutfak, tuvalet ve banyoya detaylı temizlik gerçekleştirerek, tamirat ve tadilat işlemlerini de tamamladı. Özel gereksinimli, yaşlı vatandaşlar ile yatağından kalkamayan hastaları kendi evinde ziyaret eden ekipler kuaförlük ve tıraş gibi öz bakımlarını da gerçekleştirdi.

Tüm vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yerel yönetimler olarak, alt yapı ve imar faaliyetlerinin tek görevimiz olmadığının, sosyal refahın sağlanmasının ve sosyal dokunun iyileştirilmesinin başlıca görevlerimizden biri olduğunun farkındayız. Sosyal belediyecilik ruhuna uygun, insana yatırımı ön planda tutan bir yaklaşımın vatandaşlarımızı daha fazla mutlu ettiğini gözlemliyor bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardımları hızlı, adil ve sürekli bir şekilde alabilecekleri, görmezden gelinmedikleri bir sistem kurduk. İhtiyaç sahiplerimizi tespit noktasında iyi bir envantere sahibiz. 65 yaş üstü büyüklerimizin gündelik yaşamdan soyutlanmadan yaşamasına, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçmeye ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanmasına aracılık etmeyi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda kentte insana dokunan hizmet politikaları üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılıyor

Evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebilirler.