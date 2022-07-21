Küçükçekmece Belediyesi, acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmıyor

Küçükçekmece Belediyesi, yakını vefat eden vatandaşları cenaze işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi, son 3 yılda 3 bin 600 haneye sıcak yemek, taziye çadırı, masa, sandalye ve şehir içi ulaşım desteği vererek, acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmadı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ İnsan vefat gibi zor ve acılı zamanlarda birilerinin desteğine ihtiyaç duyar. İyi gün dostu bulmak ne kadar kolaysa kötü gün dostu bulmak bir o kadar zordur. Küçükçekmeceli hemşehrilerimizin acılarını paylaşmak, yalnız bırakmamak ve yanlarında destek olmak adına Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimimiz ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız bir taraftan acısını yaşarken bir taraftan cenaze işleriyle uğraşmasının önüne geçmek için cenaze- taziye birimimiz, onlara gerekli desteği sağlıyor. Cenaze yakınlarından gelecek olan talepleri büyük bir hassasiyet ile karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak yemekten, taziye çadırına, şehir içi ulaşım hizmetlerinden, taziye paketine kadar her türlü ihtiyacı elimizden geldiğince karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün işbirliği ile çalışmalarını yürütüyor. Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi’ne başvuran vatandaşlara defin işleminde kolaylık sağlamak amacıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce araç temin ediliyor. Defin işlemlerinin ardından Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan masa, sandalye ve taziye çadırları vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.

Saha ekibinden cenaze evlerine taziye ziyareti

Pandemi öncesinde Küçükçekmece Belediyesi tarafından görevlendirilen din görevlileri taziye evlerine giderek hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyor, şehirlerarası ulaşım desteğiyle cenaze nakil işlemleri yapılıyordu. Ancak Covid-19 ile birlikte gelen yasaklardan sonra bu hizmetin yerini saha ekiplerinin taziye ziyaretleri aldı. İlçede vefat eden vatandaşlar tespit edilerek, taziye evlerine Başkan Kemal Çebi adına baş sağlığı ziyareti gerçekleştiren ekipler, pandemi sürecinde 2 bin taziye paketini Küçükçekmecelilere ulaştırarak, acılı günlerinde yanında oldu.

Cenaze hizmetleri ile ilgili destek almak isteyenler, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı binasında yer alan Cenaze ve Taziye Birimi’ne başvuruda bulunabilir ya da 444 4 360 numaralı telefondan talep oluşturabilir.